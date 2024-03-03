استمرار توافد المشيعين عند مقبرة نافالني في موسكو

مازال المشيعون يتوافدون لوداع المعارض الروسي، اليكسي نافالني، عند مقبرة "بوريسوفسكي" اليوم الأحد، بعد يومين من دفنه، بينما تتابع الشرطة الوضع، لكن لم تتدخل.

وذكر صحفي بوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) في مسرح الحدث أنه تم السماح للمشيعين بوضع الزهور على القبر. فقد قام شباب ومسنون وأسر، لديها أطفال، بوضع الزهور على القبر، الكائن بالقرب من مدخل المقبرة. وكان الكثيرون ينخرطون في البكاء ويحتضنون بعضهم البعض.

وكتب على ملصق، من الورق المقوي عند القبر "الأبطال لا يموتون. شكرا لك أليكسي". وبرز صليب أرثوذوكسي روسي، فوق الزهور وعليه صورة نافالني وهو يبتسم.

وشكر فريق نافالني المشيعين. وقال موقع "أوف دوت انفو" الالكتروني، المعني بالحقوق المدنية اليوم الأحد أنه تم اعتقال 105 أشخاص في 22 مدينة بمختلف أنحاء البلاد، فيما يتعلق بأحداث، أقيمت بمناسبة وفاة المعارض. وتم اعتقال حوالي 20 شخصا، في "نوفوسيبيرسك" وحدها.

وكان العديد من الاشخاص قد أعربوا عن احتجاجهم بشكل علني ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء مراسم تشييع جنازة المعارض الروسي البارز الذي لقي حتفه في معسكر اعتقال.

وردد المشيعون أثناء الجنازة في موسكو أمس الأول الجمعة، هتافات مثل "روسيا بدون بوتين "و "بوتين قاتل "و "روسيا ستكون حرة " و "لا للحرب".

وساد جو من التوتر الأجواء، في وجود وحدة كبيرة من قوات الشرطة الروسية الخاصة بالزي الرسمي.

وفي بث مباشر على موقع يوتيوب، أظهر فريق نافالني آلاف الأشخاص وهم يهتفون "نافالني، نافالني، نافالني" خلف حواجز معدنية. وهتفوا: "لن ننسى.. لن نغفر".

وبعد مراسم الجنازة في الكنيسة، نقل التابوت البني اللون إلى مقبرة بوريسوف في موسكو لدفنه.

وكان فريق نافالني وأرملته يوليا نافالنايا، قد وجها دعوة للمواطنين لحضور مراسم تشييع ودفن جثمان المعارض البارز.