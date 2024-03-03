الاجتماع الوزاري الخليجي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

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طالب المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مستنكرا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في بيان ختامي للمجلس عقب انعقاده بالعاصمة السعودية الرياض، فيما تتواصل جهود مصرية قطرية أمريكية للتوصل لهدنة قبل حلول شهر رمضان الموافق في 11 مارس الجاري.

وأدان المجلس الوزاري الخليجي في بيانه "العدوان الإسرائيلي على غزة"، مؤكدا الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

كما "طالب بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية".

وأكد على "ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسّع وآمن بدون عوائق وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار".