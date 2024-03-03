محافظ شمال سيناء يفتتح مسجد الوسيم في الشيخ زويد نهاية الأسبوع

أعلن المحافظ عن افتتاح مسجد الوسيم بالشيخ زويد خلال الأيام المقبلة، موجهًا بتركيب محول كهرباء لتدعيم المسجد وأهالي الحي المجاورين للمسجد.

وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، خلال جوله تفقديه بالشيخ زويد، علي توجيهات القيادة السياسية بإنشاء العديد من التجمعات التنموية الحضارية في مدينتى الشيخ زويد ورفح، ودعوة أبنائها للإقامة والتوطين بأرض سيناء، داخل تلك التجمعات التنموية فور الانتهاء منها.

وأضاف أن الإطار العام لإنشاء التجمعات التنموية الحضارية يكمن في الارتقاء بمستوى الموارد المتاحة، وتدعيم الهيكل الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والأمني بها، إلى جانب المساهمة في حل المشكلة السكانية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وأن الدولة بكافة أجهزتها، وعلى رأسها القيادة السياسية لا تألو جهدًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية على أرض سيناء.