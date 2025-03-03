 الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

رام الله - (قنا)
نشر في: الإثنين 3 مارس 2025 - 10:56 م | آخر تحديث: الإثنين 3 مارس 2025 - 10:56 م

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حقيقية للجم تغول الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار والوقف النهائي لحرب الإبادة والضم والتهجير في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأدانت الوزارة، في بيان اليوم، التحريض الذي يصدر عن أركان حكومة الاحتلال لاستئناف حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، والإمعان في حرب الضم المتواصل لأرض دولة فلسطين بحجج وذرائع واهية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس، والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ يوم 19 يناير الماضي، وبموجبه تنتهي الحرب الدموية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

 

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