وكالة أوروبية: انخفاض طلبات اللجوء في أوروبا خلال عام 2024

أفادت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء ومقرها مالطا، بأن عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا انخفضت بنحو 11% خلال العام الماضي.

وقالت الوكالة، في تقرير صدر اليوم الاثنين، إنه تم تقديم 1.01 مليون طلب للجوء خلال عام 2024.

وأوضحت الوكالة، أن هذا العدد يمثل انخفاضا مقارنة بطلبات اللجوء التي تم تسجيلها خلال عام 2023 وبلغت 1.14 مليون طلب.

وتقدم السوريون، بطلبات لجوء أقل مقارنة بعام 2023، ولكنهم مازالوا الأكثر طلبا للحماية.

وعلى الرغم من الانخفاض، فإن ألمانيا استقبلت أعلى عدد طلبات بواقع 237 ألف طلب، ما يمثل 23% من جميع الطلبات التي تم تقديمها.

وأوضحت الوكالة، أن نحو ثلث الطلبات التي استقبلتها ألمانيا كانت من سوريين، يليهم رعايا أفغان وأتراك.

ويذكر أنه في نهاية 2024، كان هناك نحو 4.4 مليون مستفيد من الحماية المؤقتة في دول الاتحاد الأوروبي الـ27، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا، كانوا قد فروا من أوكرانيا في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية.