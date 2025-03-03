لفتت النجمة أريانا جراندي الأنظار على السجادة الحمراء من حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025، حيث تألقت بإطلالة راقية وجذابة بفستان خلاب من دار أزياء «Schiaparelli Couture» بلون الوردي الناعم.

تميز الفستان بتصميم أنثوي أنيق، حيث جاء بقصة على شكل قلب عند فتحة الصدر، مما أضفى لمسة أنثوية ناعمة، مع تنورة من الشيفون المنسدل بطريقة عززت الطابع الساحر للإطلالة.

وتنافس جراندي هذه الليلة على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم «شريرة - Wicked»، حيث جسدت شخصية «جليندا» (Galinda) بأسلوب مميز جعلها واحدة من أقوى المرشحات في تلك الفئة.

وسط أجواء مشتعلة بالجدل والتكريمات، انطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، بحضور أبرز نجوم هوليوود، حيث شهدت السجادة الحمراء إطلالات فاخرة وتصاميم مبهرة من كبريات دور الأزياء العالمية.

وكعادته، يشهد الحفل منافسة قوية بين أبرز الأفلام، من بينها Emilia Pérez، Wicked، The Brutalist، Conclave، وAnora، إلى جانب لحظات استثنائية مثل تكريم موسيقى سلسلة جيمس بوند الشهيرة، وأداءات موسيقية خاصة لنجوم مثل أريانا جراندي وسينثيا إريفو.

ولم يخل الحدث من المفاجآت، حيث يحصل المرشحون الرئيسيون على حقيبة هدايا فاخرة بقيمة 200 ألف دولار، تتضمن إقامة في منتجعات فاخرة ومستحضرات تجميل راقية، مما يضيف لمسة من الفخامة إلى الليلة الأهم في عالم السينما.