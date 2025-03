غضب إسرائيلي من فوز فيلم يوثق عمليات الهدم في الضفة الغربية بالأوسكار

أثار فوز فيلم "No Other Land" (لا أرض أخرى) بجائزة "أوسكار"، غضب الحكومة الإسرائيلية واعتباره وسيلة لتشويه صورة اسرائيل.

كانت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة" الأمريكية منحت فيلم "No Other Land" (لا أرض أخرى) جائزة أوسكار، خلال حفل توزيع جوائر الأوسكار الـ97 الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس.

وقال وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار على منصة اكس : " إن فوز فيلم "لا أرض أخرى" بجائزة الأوسكار، هو لحظة حزينة لعالم السينما، فبدلا من تقديم تعقيدات واقعنا، اختار صناع الفيلم ترديد روايات تشوّه صورة إسرائيل في العالم".

ويروى فيلم لا أرض أخرى وهو فيلم وثائقي فلسطيني إسرائيلي عمليات الهدم، التي تنفذها إسرائيل في قرية مسافر يطا الفلسطينية بالضفة الغربي،حيث يسلط الضوء على قصة ناشطين فلسطينيين يكافحان لحماية مجتمعهما من الهدم على يد الجيش الإسرائيلي.

وقال الوزير الاسرائيلي أن "حرية التعبير قيمة مهمة، لكن تحويل التشهير بإسرائيل إلى أداة للترويج الدولي ليس إبداعا، بل تخريبا لدولة إسرائيل، وبعد مذبحة 7 أكتوبر والحرب المستمرة، فإن هذا يؤلمني بشكل مضاعف".

كما شدد وزير الثقافة الإسرائيلي على أن فوز الفيلم الوثائقي بجائزة الـ"أوسكار"، يوضح الحاجة إلى التشريع "لضمان توجيه الموارد العامة إلى الأعمال التي تخاطب الجمهور الإسرائيلي، وليس إلى صناعة تجعل من تشويه سمعة البلاد في المهرجانات الأجنبية مهنة لها"، وفق قوله.

وفي خطاب فوزهم بجائزة الـ"أوسكار"، قال صناع العمل: "ندعو العالم إلى اتخاذ إجراءات جدية لوقف الظلم ووقف التطهير العرقي للشعب الفلسطيني".

