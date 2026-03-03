إزالة 37 حالة تعدٍ تمهيدًا لتحويل محيط «اللجنة الطبية» بساقية شبين إلى ساحة انتظار

- محافظ المنوفية يوجه بتسريع طرح سوق عمر أفندي وإنهاء دار مناسبات حي شرق

وجّه اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، باستغلال محيط اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي بحي غرب شبين الكوم كساحة انتظار منظمة، عقب تنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 37 حالة تعدٍ وإشغال على مساحة نحو 2000 متر مربع، تمهيدًا لتجهيز المنطقة ورفع كفاءتها لتخفيف التكدس المروري وخدمة المواطنين المترددين على التأمين الصحي.

وشدد المحافظ، خلال جولة مسائية اليوم، على وضع تصور متكامل لاستغلال المساحة بعد إخلائها، مع تزويدها بباكيات انتظار مناسبة للمترددين، مؤكدًا استمرار المتابعة الدورية لرفع الإشغالات بمحيط شارع عمر أفندي، ومكلفًا رئيس حي غرب بالتعامل الحاسم مع أي مخالفات للحفاظ على المظهر الحضاري والسيولة المرورية.

كما تفقد المحافظ باكيات السوق الحضاري بشارع عمر أفندي، المقامة على مساحة 900 متر مربع وبطاقة 16 محلًا تجاريًا، والمطروحة للاستثمار، موجهًا بتسريع إجراءات الطرح لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول وتعظيم الاستفادة منها بما يعود بالنفع العام.

وفي السياق ذاته، تابع محافظ المنوفية أعمال إنشاء دار مناسبات جديدة على مساحة 2000 متر مربع خلف شركة مياه الشرب بنطاق حي شرق شبين الكوم، مؤكدًا ضرورة تكثيف الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، بما يسهم في توفير خدمة مجتمعية جديدة تلبي احتياجات الأهالي.