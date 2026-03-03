فرقة الموسيقى العربية تحيي ثالث ليالي رمضان بكورنيش النيل في المنيا

صرحت رحاب توفيق، رئيس فرع ثقافة المنيا، بأن الفرع يواصل فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بالمنيا لليوم الثالث على التوالي بكورنيش النيل، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، حيث تحتفل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان بشهر رمضان المبارك، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإشراف جمال عبد الناصر مدير عام الإقليم.

بدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتضمنت فقرات الاحتفالية تقديم باقة من الابتهالات والتواشيح الدينية بصوت المبتهل الشيخ محمد أحمد محمد أمين، التي تفاعل معها الحضور.

كما قدم مسرح عرائس قصر ثقافة المنيا، بقيادة المخرج محمد حسن، عرضًا لمسرحية بعنوان «غزالة الأحلام» عن مسرحية «بير جينت» للكاتب هنريك إبسن. وأقيمت فقرة مسابقات واكتشاف مواهب قدمها الحسيني محمد عبد العال، تضمنت أسئلة متنوعة عن شهر رمضان الكريم، مع توزيع هدايا رمزية على المشاركين.

وتفاعل الجمهور مع عرض فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو بليغ حمدي، التي قدمت باقة من الأغاني المتنوعة، منها: «أهو جه يا ولاد» أداء جماعي، «عنابي» غناء مصطفى محمد، «سألوني الناس عنك يا حبيبي» غناء ديانا سيد، «والله بعودة يا رمضان» أداء جماعي، «أما براوة» غناء أروى محمد، و«يا ضيف عزيز هل علينا» أداء جماعي.

وأكدت توفيق أن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية تتواصل يوميًا بكورنيش النيل حتى 16 رمضان، من خلال عروض فنية وإنشاد ديني وفقرات متنوعة.