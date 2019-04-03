مقتل تلميذين وإصابة اثنين آخرين في حادث طعن بمدرسة ابتدائية بجنوب الصين

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قُتل تلميذان وأصيب اثنان آخران في هجوم بسكين وقع بمدرسة ابتدائية في جنوب الصين، اليوم الأربعاء.

وأفادت شبكة "سي سي تي في" بأن الهجوم وقع الساعة السابعة وستة عشر دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (23:16 أمس الثلاثاء بتوقيت جرينتش) في مدرسة "وان قوانج" الابتدائية في بلدة باجيابينج في إقليم هونان.

وجرى نقل الطلاب المصابين للمستشفى بعد إصابتهم بإصابات غير مهددة للحياة، وألقت الشرطة القبض على مشتبه به يبلغ 31 عاما.

يذكر أنه جرى نقل 23 طفلا بحضانة بوسط الصين للمستشفى مطلع هذا الأسبوع عقب أن قام مدرس بتسميمهم بمادة نترات الصوديوم.