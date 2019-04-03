لوزير النمساوي لشؤون الاتحاد الأوروبي: تأجيل البريكست مجددا يحتاج «مبررا جيدا»

قال الوزير النمساوي لشؤون الاتحاد الأوروبي، جيرنوت بلوميل، اليوم الأربعاء، إن المملكة المتحدة لابد أن تقدم "مبررا جيدا " إذا أرادت تمديدا جديدا لموعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بلوميل قوله قبل اجتماع للحكومة في فيينا إنه "إذا كان هناك تأجيل آخر ، فإن الأمر يتطلب سببا وجيها للغاية حقا ، وهذا هو ما أكدته جميع الأطراف دائما ولم يزل".

وقال بلوميل: "لابد أن يقدم البريطانيون اقتراحات ، ثم يمكننا أن نقيم ما إذا كان السبب وجيها".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد قالت أمس الثلاثاء إنها تعتزم مطالبة الاتحاد الأوروبي بـ"تمديد آخر" لمهلة الخروج من التكتل.

ووفقا للتخطيط الحالي ، فإن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 12 أبريل الجاري.

يشار إلى أن البرلمان البريطاني رفض حتى الآن الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي، كما صوت ضد الخروج بدون اتفاق. ولكن البرلمان رفض أيضا جميع البدائل الأخرى للخروج.