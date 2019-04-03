جوايدو بعد رفع حصانته البرلمانية: سنرد بالقوة إذا خطفني النظام الفنزويلي

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تحدى خوان جوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي الذي نصب نفس رئيسا مؤقتا لفنزويلا، السلطات في بلاده بأن تلقي القبض عليه، بعد أن رفعت الجمعية التأسيسية الموالية للرئيس نيكولاس مادورو، الحصانة البرلمانية عنه.

وقال جوايدو عبر "تويتر"، بعد قرار رئيس الجمعية التأسيسية ديوسدادو كابيلو بشأن رفع الحصانة: "إذا جرأ النظام على خطفي وتنفيذ انقلاب، سنرد بالقوة".

وكان جوايدو قال لحشد مساء الثلاثاء: "ليس بإمكاني الرد على كيان ليس موجودا"، في إشارة إلى قرار الجمعية التأسيسية.

وأنشأ مادورو الجمعية التأسيسية عام 2017 في محاولة لانتزاع السلطة من الجمعية الوطنية (البرلمان).