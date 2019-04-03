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دبلوماسي روسي يبحث مع سفير العراق التحضير لاجتماع اللجنة الروسية العراقية المشتركة

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 3 أبريل 2019 - 3:16 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 أبريل 2019 - 3:16 م

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف مع السفير العراقي لدى موسكو حيدر منصور التحضير لاجتماع اللجنة الروسية العراقية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، الذي سيعقد في شهر أبريل الجاري في بغداد.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن بوجدانوف ومنصور تبادلا وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية، مع التركيز على الوضع الناشئ في العراق وسوريا في ضوء الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للقضاء على المناطق المتبقية من التهديدات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع في عام 2017 بأكثر من 52% على أساس سنوي، ليصل إلى مستوى 1.4 مليار دولار، وذلك حسب بيانات هيئة الجمارك الروسية.

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