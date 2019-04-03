ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا بسيطا في تعاملات أمس الثلاثاء، مع تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، في حين حدت مكاسب الأسهم من ارتفاع المعدن الأصفر.

وفي الوقت نفسه فإن التفاؤل بشأن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتراجع الطفيف للمخاوف بشأن النمو العالمي، بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية أمريكية وصينية صدرت أمس تحسن الأداء الاقتصادي، دفع المستثمرين للاتجاه إلى أصول أكثر خطورة مثل الأسهم، وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 0.1 % اليوم.

وارتفع سعر الذهب بواقع 1.20 دولار إلى 1295.40 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل، بعد أن كان قد تراجع أمس بمقدار 4.30 دولار أي بنسبة 0.3 % إلى 1294.20 دولار للأوقية.

وتراجع سعر الفضة بمقدار 0.038 دولار إلى 15.061 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0.0190 دولار إلى 2.9055 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء تراجع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي، نتيجة التراجع الكبير للطلب على معدات النقل.

وذكرت وزارة التجارة أن الطلب على السلع المعمرة خلال الشهر الماضي تراجع بنسبة 1.6 % خلال فبراير الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 0.1 % خلال يناير الماضي، وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الطلب خلال شهر فبراير بنسبة 1.8 %، بعد ارتفاع بنسبة 0.3 % خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وجاء التراجع الكبير في الطلب على السلع المعمرة خلال الشهر الماضي نتيجة ارتفاع الطلب على معدات النقل، والذي تراجع بنسبة 4.8% بعد ارتفاع بنسبة 0.4% خلال يناير الماضي.