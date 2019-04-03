رئيس الوزراء السوداني يقرر إعفاء مديري شركتين حكوميتين من منصبيهما

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أصدر رئيس مجلس الوزراء القومي السوداني، الدكتور محمد طاهر إيلا، اليوم الأربعاء، قرارًا بإعفاء مدير عام الشركة السودانية للخدمات البريدية المحدودة، كامل مصطفى جبارة، من منصبه.

ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والضمان والتنمية الاجتماعية والعمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية، والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وأصدر إيلا قرارًا آخر، بإعفاء كمال حسن الحاج رحمة مدير عام شركة سودامين الحكومية للتعدين، كمال حسن الحاج، من منصبه.

ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والمعادن والعمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية، و الجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.