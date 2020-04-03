تتعالى الأصوات مجددا في أمريكا، للمطالبة بحظر السجائر والشيشة الإلكتروينة، بعد أن ثبت الخطر الكبير الذي تسببه، في الإصابة بفيروس كورونا.

وحثت لجنة الرقابة بالكونجرس الأمريكي، إدارة الغذاء والدواء، على حظر السجائر الإلكترونية، والمنكهة، نتيجة لما تسببه من مخاطر تؤدي للإصابة بالفيروس الجديد.

وأوضحت لجنة الرقابة، أنه يجب تطهير السوق من السجائر الإلكترونية، التي تجعل المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، بحسب موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

ويخشى المشرعون من أن التدخين بشكل عام، يمكن أن يسرع انتشار الفيروس، وسيكون له تأثيرا سلبيا على نظام الرعاية الصحية المتوتر بالفعل، من خلال إدخال المزيد من المرضى إلى المستشفيات المكتظة وتعريض الجمهور في نهاية المطاف للخطر مع استمرار تفشي جائحة الفيروس.

إلى ذلك، حذر المعهد الوطني لتعاطي المخدرات، المواطنين الأمريكان من أن المدخنين بشكل عام يتعرضون لخطر متزايد للإصابة بالفيروس عن الأشخاص العاديين، لأنه يصيب الرئتين بشكل مباشر.

ويعاني العاملون في مجال الرعاية الصحية، نقصا شديدا في معدات الحماية، بما في ذلك أقنعة التنفس N95 ونقص أجهزة التنفس الصناعي لمرضى الفيروس، بحسب رئيس اللجنة الفرعية للسياسة الاقتصادية وسياسة المستهلك.

وتكافح الولايات المتحدة حاليًا لاحتواء انتشار الفيروس، على الرغم من الحظر الموجود على مستوى الولاية، والذي أدى لانتهاء التجمعات الكبيرة، وإغلاق المدارس، والحانات والمطاعم، وأبقى على جميع العمال في منازلهم، باستثناء الأساسيين ممن يقتضي عملهم ضرورة الخروج، بعد أن وصلت حالات الإصابة في الولايات إلى 209.071 حالة، ووفاة 4633 آخرين.

وحظرت ولاية ميشيجان الأمريكية، السجائر الإلكترونية في سبتمبر الماضي، لتصبح أول ولاية تطبق هذا الأمر، بعد أن ثبت ضررها الكبير على الإناث بصفة خاصة، وارتباطها بأمراض الرئة المزمنة.

ونشرت صحيفة "dailymail" البريطانية دراسة عن أضرار السجائر الإلكترونية على الحوامل، أفادت بأنه بعد الكشف على فئران تعرضت إلى دخان السجائر الإلكترونية، وجدوا أن الإناث يأخذون وقتًا أطول للحمل، وكان أطفالهم أقل صحة، ولم ينموا بالسرعة التي ينموا بها في رحم الإناث أصحاب الرئة السليمة.

وتضيف الدراسة أن السجائر الإلكترونية تم تسويقها على أنها أكثر أمانًا من السجائر العادية، وصنفتها السلطات الصحية في المملكة المتحدة، كأفضل وسيلة للإقلاع عن التدخين، وقد ارتفعت شعبية السجائر الإلكترونية في السنوات الأخير حول العالم، لكن تشير أدلة متزايدة إلى أن التدخين الإلكتروني أو الشيشة الإلكترونية، التي تطلق بخار الماء بداخل الرئتين، ليستا صحيتان، وأنها قد تلحق الضرر بالرئتين والأوعية الدموية والقلب وحتى الجهاز التناسلي.