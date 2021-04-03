 رئيس الوزراء العراقي يتلقى اتصالا من ماكرون - بوابة الشروق
السبت 3 أبريل 2021 5:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء العراقي يتلقى اتصالا من ماكرون

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
هديل هلال
نشر في: السبت 3 أبريل 2021 - 4:19 م | آخر تحديث: السبت 3 أبريل 2021 - 4:19 م

تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بحسب وكالة الأنباء العراقية «واع».

وجرى خلال الاتصال بحث أطر العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا سياسيا واقتصاديا وثقافيا وفي المجالات الأخرى، وسبل تعزيزها والارتقاء بها بما يخدم مصلحة الشعبين العراقي والفرنسي.

كما جرى بحث مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التهدئة والاستقرار، فضلًا عن التطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح «الكاظمي» أن العراق ماض في بناء علاقات تعاون وتبادل متزنة مع كل الشركاء الدوليين، وبعيدًا عن سياسة المحاور والتصعيد.

من جانبه أشاد الرئيس الفرنسي بمواقف العراق في هذا المجال وجهود رئيس مجلس الوزراء العراقي التي تصب في صالح تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، مؤكدًا دعم بلاده للعراق والرغبة في توسيع التعاون وبالأخص اقتصاديا ورغبة الشركات الفرنسية بالاستثمار في العراق بمختلف القطاعات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك