بوكو حرام تزعم إسقاطها طائرة حربية لسلاح الجو النيجيري

قالت جماعة بوكو حرام الإرهابية، اليوم الجمعة، إنها أسقطت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو النيجيري، كانت فقدت في وقت سابق هذا الأسبوع، أثناء قيامها بمهمة قتالية.

ولم تعلق بعد الحكومة على أحدث مزاعم المتطرفين، لكنها أعلنت من قبل عن فقدان طائرة ألفا وعلى متنها طياران أمس الأول الأربعاء.

وكانت الطائرة تقدم مساعدة جوية لقوات على الأرض في ولاية بورنو الواقعة بشمال شرق البلاد، حسبما قال مسؤولون في ذلك الوقت، مضيفين أنه لم يتم تحديد مكان الطيارين.

ويظهر مقطع مصور لبوكو حرام، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، لكن لم تتأكد من مصداقيته، طائرة تنفجر في السماء، وكان بالإمكان مشاهدة بقايا متفحمة لطائرة مكتوب عليها سلاح الجو النيجيري.

وقال اثنان من مقاتلي بوكو حرام، أحدهما يتحدث الإنجليزية، والآخر يتحدث لغة الهوسا المحلية، إن الحركة أسقطت الطائرة.

وأظهر المقطع المصور أحد مقاتلي الحركة وهو يخطو بقدمه على جثة قال إنها للطيار.

وتثير جماعة بوكو حرام، وجماعة أخرى منشقة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، الرعب بولاية بورنو لسنوات، بشن هجمات تفجير وهجمات انتحارية بأسلحة نارية ثقيلة.

ووفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، أجبرت الجماعتان الإرهابيتان حتى الآن نحو 4ر2 مليون شخص على النزوح إلى مناطق أخرى داخل نيجيريا وأيضا إلى دول مجاورة.