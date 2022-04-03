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محافظ أسوان يتابع أعمال التطوير بتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بوسط المدينة

حمادة بعزق
نشر في: الأحد 3 أبريل 2022 - 1:12 م | آخر تحديث: الأحد 3 أبريل 2022 - 1:12 م

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأعمال الجارية لخطة مشروعات إنشاء ورصف الطرق الداخلية، والتي شملت شوارع وسط مدينة أسوان الواقعة ما بين الشارع الجديد والشيخ صالح، وشوارع شرق البندر وعباس فريد من خلال تركيب بلاط الأنترلوك بأطوال 2.5 كم وبمسطح 25 ألف متر ، وبعرض لهذه الشوارع تتراوح ما بين 3 أمتار إلى 5.5 متر وذلك بتكلفة إجمالية وصلت لحوالى 4 ملايين جنيه.

وأوضح المحافظ، أنه مخطط أيضاً استكمال أعمال الرصف بباقى الشوارع الداخلية، حيث إنه تم التشديد على الجهات المنفذة لمشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز طبيعى بالإسراع في تنفيذ الأعمال التى تشهدها مختلف الشوارع للقيام بعد ذلك برصفها أولاً بأول.

وأشار المحافظ، إلى أن ذلك يتوازي مع القيام بتنفيذ أعمال النظافة العامة داخل العديد من المناطق السكنية بمدينة أسوان والتى من بينها السيل الجديد ومزلقان البيطري، وشارع السماد، وشارع كلية التربية ، فضلاً عن مناطق الجوزيرة والصداقة الجديدة، مكلفاً مسئولى المحليات بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواصلة أعمال التطوير والتجميل وتكثيف النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات لإضفاء الشكل الحضاري وخلق متنفس جمالي وحيوي للمواطنين بكل أنحاء المحافظة.


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