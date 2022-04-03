شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تنتقد وزير الدفاع الكوري الجنوبي

هاجمت كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك على خلفية تعليقاته بشأن القدرات الدفاعية لبلاده ضد كوريا الشمالية.

ونقلت وسائل الاعلام عن كيم القول اليوم الأحد إن سوه" رجل بلا منطق ويشبه الحثالة".

واتهمت كيم، العضو بحزب العمال الحاكم ، سوه بالادلاء بتعليقات متهورة بشأن " ضربة استبقاية" مما أثار التوترات في شبه الجزيرة الكورية. كما قالت إن كوريا الجنوبية تواجه "تهديدا خطيرا" بسبب هذه التعليقات، ولكنها لم توضح.

وكان سوه قد قال أمس الأول الجمعة إن القوات المسلحة الكورية لديها القدرة لشن هجوم" دقيق وسريع" على مصدر إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية بالاضافة إلى مواقعها القيادية ، وذلك بمجرد أن تكون هناك دلالات واضحة على نية الهجوم على كوريا الجنوبية.

وكانت كوريا الشمالية قد أثارت قلق الدول المجاورة مؤخرا بعدما أجرت اختبارات لصاروخ بالستي عابر للقارات، لديه القدرة على حمل رؤوس نووية.

وفي بيان منفصل اليوم، قال باك جونج تشون، سكرتير اللجنة المركزية لحزب العمال، إن الجيش الكوري الشمالي يمكن أن يقوم بدون رحمة بتوجيه جميع قوته العسكرية لتدمير أهداف مهمة في سول والجيش الكوري الجنوبي، إذا ما شن هجوما استباقيا أو قام بأي أعمال خطيرة أخرى.