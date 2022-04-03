بدء وصول مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية بقيمة 800 مليون دولار قد بدأت تصل إلى أوكرانيا.

وفي بيان له كشف رئيس المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن الولايات المتحدة قريبة من إتمام إرسال حزمة إضافية من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا تقدر بـ 200 مليون دولار.

وقال كيربي ردا على انتقادات من قبل المشرعين الذين اتهموا وزارة الدفاع بالمماطلة في توريد مساعدات لكييف: "كلا.. لا نعتقد أن هناك مماطلة في توريدها فالأمر هو العكس تماما".

وتابع: "لقد أتممنا تسليم حزمة مساعدات قدرها 350 مليون دولار، وهي مساعدات وافق عليها الرئيس (جو) بايدن قبل شهر تقريبا، وتم إنجاز ذلك خلال حوالي ثلاثة أسابيع فقط وهي مدة قياسية".

وأضاف أن إيصال دفعة المساعدات بمبلغ 200 مليون دولار التي وافق عليها بايدن فور موافقته على الدفعة الأولى قريب من إتمامه، معربا عن اعتقاده بأن هناك "دفعة واحدة أو نحو ذلك" من المساعدات بانتظار إيصالها إلى كييف.