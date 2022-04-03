قالت الفنانة رانيا يوسف، إن المغامرة تتطلب رد فعل سريع، لافتة إلى أنها تحب الطيران جدًا، وتفضل ركوب الطائرة عن ركوب المركب؛ لأنها تحب السماء والجو أكثر من البحر.



وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج «نجوم السماء»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد: «المغامرات عاوزة رد فعل سريع ودماغ ناشفة.. وأنا دماغي ناشفة»، قائلة إنها تختار أن تطلق على نفسها اسم «فلاينج إنجل رانيا»، إذا أصبحت بطلة خارقة.



وذكرت أن المغامرة لا يمكن أن تكون مغامرة بدون متعة ومتعلم شيء جديد منها، مضيفة: «أنا مجنونة جدًا، أبان هادية خارجيا لكن لاسعة داخليًا، بحب المغامرات والجنان وإني أتعلم طول الوقت»، وفقًا لوصفها.



وأشارت إلى أنها تحب مدينتي شرم الشيخ وأسوان جدًا، مضيفة: «أرى أسوان أنها جنة ربنا في الأرض، حلم حياتي أعيش في أسوان، ومن السهل أن أترك القاهرة وأعيش فيها، لأني أحب البلد والناس والجو الدافئ والحر والصيف».



ويستضيف البرنامج، نجمًا في كل حلقة، ليقفز من ارتفاع 14 ألف قدم، وذلك بالتعاون مع فريق سكاي دايف فاروس الذين قدموا عروض القفز بالمظلات في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وفي كل حلقة يكتشف البرنامج مكانا جديدا في مصر «من السما»، حيث يشمل جولات في كل أنحاء مصر.



وتقدم أغنية التتر الفنانة هلا رشدي، ويشارك في البرنامج عدد كبير من النجوم، أبرزهم دينا الشربيني، ومحمد فراج وبسنت شوقي، ورانيا يوسف، ومحمود الونش، وهبة مجدي ومحمد محسن، وعلا رشدي وأحمد داود، وهدى المفتي، ومايان السيد، وشريف مدكور، ونيللي كريم، وهايدي موسى، وسلمى أبو ضيف، وآدم الشرقاوي.





