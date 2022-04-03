نفت الهند "بشدة" الأنباء التي تحدثت عن إرسالها قوات إلى سريلانكا التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة تسببت بقيام احتجاجات واسعة في البلاد.

ووصفت المفوضية الهندية العليا في سريلانكا، في بيان لها على "تويتر"، أمس السبت، التقارير الواردة بهذا الشأن في قسم من وسائل الإعلام بأنها "كاذبة بشكل صارخ، ولا أساس لها على الإطلاق".

وأضافت المفوضية الهندية: "إننا ندين مثل هذه التقارير غير المسؤولة ونتوقع من الأطراف المعنية أن تكف عن نشر الشائعات". وكانت الهند قد نشرت قواتها لحفظ السلام في هذه البلاد من عام 1987 إلى عام 1990. وذلك خلال الحرب الأهلية السريلانكية (1983-2009).

في غضون ذلك، فرضت سريلانكا أمس السبت حظر تجول في البلاد لمدة 36 ساعة. وجاء الأمر بعد يوم من إعلان الرئيس، جوتابايا راجاباكسا، حالة الطوارئ، في أعقاب محاولة عنيفة لاقتحام منزله، قائلا إن ذلك كان من أجل "حماية النظام العام". ونشرت البلاد قواتها لقمع الاحتجاجات ضد الحكومة.