محام يتوقع أن تشمل قضية ترامب في نيويورك عملية شراء صمت سيدة ثانية

قدم مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للمدعين في مانهاتن في نيويورك وثيقة عن دفع ترامب أموال لشراء صمت سيدة ثانية، تزعم أنها كانت على علاقة به، وذلك حسبما قال محامي كوهين، لاني دافيز، لشبكة سي إن إن الأمريكية اليوم الأحد.

وذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، أن من شأن ذلك أن يوسع القضية التي ينظرها مدعي المقاطعة، ألفين براج، بما يتجاوز مسألة دفع مبلغ مالي لنجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز.

ويواجه ترامب اتهامات رسمية في قضية دفع أموال لشراء صمت دانيلز قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2016. وتم دفع 130 ألف دولار لدانيلز عندما علمت حملة ترامب بأنها مستعدة للإعلان عن مزاعمها بشأن إقامة علاقة مع ترامب في عام 2006.

وقال دافيز لأكسيوس، إنه بينما لا يستطيع نقاش المحادثات مع مكتب مدعي المقاطعة، فهو يخمن بنسبة 100% أن كارين مادوجال، السيدة الثانية وعارضة سابقة لمجلة بلاي بوي الأمريكية، هي جزء من قضية المدعي براج، قد يُظهر نمط السلوك، سواء كان ذلك جزءا من الاتهامات أو سردا للأحداث.

وعبر محامي ترامب، جوي تاكوبينا، في برنامج حالة الاتحاد على شبكة سي إن إن، عن أمله في أن يتم تسليم ترامب نفسه الثلاثاء المقبل "بشكل راق وبدون مشاكل".

لكن تاكوبينا قال في برنامج "هذا الأسبوع" بشبكة أيه بي سي إن ترامب "يستعد لمعركة.. هو شخص صارم".

ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة الثلاثاء في نيويورك، بعدما واجه اتهاما في قضية شراء صمت دانيلز عام 2016.

يأتي ذلك قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام المقبل والتي من المتوقع أن يخوضها ترامب كمرشح عن الحزب الجمهوري.