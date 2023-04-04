أردوغان ينتقد السفير الأمريكي لزيارته زعيم المعارضة

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه لن يستقبل سفير واشنطن لدى أنقرة جيفري فليك، بعد أن اجتمع الأخير بزعيم المعارضة قبل إجراء الانتخابات بأسابيع.



وقال أردوغان اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية: "هذا الأمر ليس ملائما، حاول استخدام ذهنك قليلا، لأنك سفير ويتعين أن يكون اتصالك هنا مع الرئيس".



ونقلت الوكالة عن أردوغان القول: "كسفير، ينبغي أن تعرف ما هو دورك، كيف تجرؤ الآن على طلب تحديد موعد مع الرئيس؟ لقد أغلقنا أبوابنا في وجهه".



ويشار إلى أن زعيم المعارضة الرئيسي، كمال كليتشدار أوغلو، الذي ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري من تيار يسار الوسط، يتحدى أردوغان في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 14 مايو المقبل.



وتشير استطلاعات الرأي إلى أن لديه فرصة جيدة لإلحاق الهزيمة بأردوغان بعد 20 عاما في السلطة.



وكان تكتل من ستة أحزاب من المعارضة، والمعروف باسم التحالف الوطني، أعلن ترشيح كليتشدار أوغلو للرئاسة في 6 مارس بعد حسم خلاف في اللحظة الأخيرة.



وفي حال انتخابه، يأمل التحالف المعارض في إعادة نظام الحكم الرئاسي التركي إلى نظام ديمقراطي برلماني، وتمرير إجراءات لتعزيز سيادة القانون وحرية الإعلام وتقليل سلطة الرئيس بشكل كبير.



واقترح التحالف تغييرات تجعل منصب الرئاسة شرفي بشكل أكبر، أكثر منه رمزا سياسيا، بتجريد الرئيس من سلطة إصدار مراسيم وكذلك ألا ينتمي الرئيس لحزب سياسي وتفرض حدا أقصى على فترات الولاية الرئاسية يبلغ سبع سنوات.