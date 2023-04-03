السجن 7 أعوام لمتهم بحيازة 28 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي، اليوم الأحد، "ح.ع.ح"، سائق، بالسجن المشدد لمدة 7 أعوام؛ وتغريمه مبلغًا ماليًا قدرة 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بحيازة 280 طربه لمخدر الحشيش، بقصد الاتجار، وذلك في القضية المقيدة برقم 29850 لسنة 2022 جنايات الدخيلة.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول ضبط شخص، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن عملية الضبط جرت عقب التوصل إلى أن المتهم عقد العزم على ترويج كمية كبيرة من المخدرات على عملائه في نطاق دائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات، وإعداد كمين للمتهم بعد ترصد تحركاته، تم ضبطه حال قيادته سيارة في الطريق العام، وبتفتيشه عثر بحوزته علي طربه لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على جوال بلاستيكي، وبفض محتوياته وجدَ بداخله 279 طربه لذات المخدر.

وبتحريز المضبوطات، واقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبمواجهته أيد ما جاء بتحريات المباحث، وأقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل عملية التوزيع.

وأوضحت التحقيقات أن تقرير المعمل الكيميائي أظهر أن المخدرات المضبوطة بحوزة المتهم وداخل السيارة تزن 28 كيلو جرام.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: رشدي محمد قاسم، والسيد مصطفى الحوراني، وسكرتير المحكمة، كريم الجنادي.