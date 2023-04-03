ضبط شخص لترويج قطع آثار مقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على مسجل خطر لاتهامه بالنصب على المواطنين من خلال ترويج قطع فرعونية مقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

توصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة شخص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة- نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين.

وذلك عن طريق إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى والإعلان من خلالها عن امتلاكه لقطع أثرية عُثر عليها داخل مقابر فرعونية - على خلاف الحقيقة- ويطلب من ضحاياه إيداع مبالغ مالية فى محافظ إلكترونية حتى يمكن إتمام الصفقة بقصد الاستيلاء عليها مستغلاً عدم قيامهم بالإبلاغ عن الواقعة حال إكتشاف تعرضهم لواقعة نصب خشية تعرضهم للمسائلة القانونية.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن، وبالتعامل الفنى تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبحوزته (تمثال فرعونى "مقلد"، ماكينة عد النقود، هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامى).

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.