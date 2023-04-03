مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء يتابع تطوير الوحدات الصحية

تفقد سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء الوحدات الصحية بالقرى التى يجرى تطويرها ورفع كفاءتها.

وتمت الجولة بمشاركة المهندس محمد سعيد مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي بمديرية صحة شمال سيناء، والدكتور محمد حسن مدير الإدارةالصحية بالشيخ زويد و تم تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية و الأعمال الإنشائية، وأعمال التشطيبات بالمؤسسات الحكومية الأخرى.

وأكد سعيد عرادة أن ذلك طبقاً لتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، للانتهاء من سرعة إجراءات تنفيذ المشاريع بجميع القطاعات استعداداً تسليمها، ولفت إلى أن أعمال الإنشاءات الجديدة والتطوير لجميع المنشآت الصحية تتم وفقاً لخرائط صحية ذات منهجية علمية، من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية للمدينة.

من جانبه أكد المهندس محمد سعيد الحث على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير تمهيداً لتوريد التجهيزات الطبية، وغير الطبية اللازمة من وزارة الصحة، بالتعاون والتنسيق مع إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، تمهيداً للافتتاح فى العام الحالي لخدمة الأهالى.