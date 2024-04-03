نقيب الزراعيين: مراسم أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية جاءت بسيطة وغير مكلفة

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قال سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن مراسم أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية كانت يوما تاريخيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الشعب المصري بأكمله يشعر بالسعادة بأدائه الرئيس السيسي اليمين لولاية رئاسية جديدة.

وأشار إلى أن مراسم تنصيب الرئيس السيسي كانت بسيطة وغير مكلفة.

وأكد أن العاصمة الإدارية التي زعم أهل الشر أنها فنكوش خلال الفترة الماضية أصبحت اليوم واقعا يتحدث عنها العالم واحتضنت مراسم أداء الرئيس لليمين الدستورية.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي دعم القطاع الزراعي ما أحدث طفرة كبيرة، وتحديدا بعدما وجه الرئيس الحكومة ببناء بنية أساسية ومشروعات زراعية.

وأشار إلى أن زيادة التصدير إلى أكثر من 6 ملايين طن يعود لاستخدام طرق حديثة في الزراعة، متابعا: «لدينا بنية أساسية في مساحات زراعية جديدة لزيادة حجم التصدير».

وأوضح أن شركات القطاع الخاص لها دور رئيسي في قطاع الزراعة، موضحا أنه تم زراعة أكثر من مليوني فدان، فيما من المستهدف زراعة 4 ملايين فدان جديدة في عام 2026.

