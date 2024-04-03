مقتل 9 أشخاص وإصابة 960 آخرين في زلزال تايوان القوي

أعلنت هيئة الإطفاء الوطنية في تايوان اليوم الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وإصابة 963 آخرين نتيجة لوقوع زلزال قوي في الساحل الشرقي لتايوان.

وقد حوصر 143 شخصا، من بينهم 71 من عمال المناجم بشركتي أسمنت ومتسلقون لكهوف الجبال وأشخاص في مركبات في أنفاق، بحسب ما قالته الهيئة.

ويشار إلى أن المحاصرين متواجدون في منطقة حول مدينة هوالين على الساحل الشرقي الجبلي للجزيرة، حيث تسبب الزلزال، الأقوى منذ 25 عاما، في ضرر شديد.

وأعلنت السلطات إنقاذ الألمانيين اللذين كانا محاصرين في نفق.

وتم تسجيل أكثر من 100 هزة ارتدادية خلال 8 ساعات من وقوع الزلزال.

وكان قد وقع زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر الساعة السابعة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء (2358 بتوقيت جرينتش أمس الثلاثاء) على عمق 15.5 كيلومترا، وفقا لإدارة الطقس المركزية، ما أدى لحدوث موجات تسونامي صغيرة، وصلت لبعض الجزر في جنوب غرب اليابان.