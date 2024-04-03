 المبعوث الأمريكي الخاص لليمن: الاقتصاد المصري تضرر بشدة من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر - بوابة الشروق
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المبعوث الأمريكي الخاص لليمن: الاقتصاد المصري تضرر بشدة من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

حياة حسين
نشر في: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 2:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 2:34 م

قال تيم ليندركينج، المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، إن الاقتصاد المصري تضرر بشكل كبير من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، إذ خسرت 50% من إيرادات قناة السويس.
وأضاف في مؤتمر صحفي، نظمته سفارة الإمارات افتراضيا، اليوم، وحضرته "الشروق"، أن مصر لم تكن المتضرر الوحيد، بل كل دول المنطقة، فالضربات الحوثية أثرت في حياة الناس بشكل مباشر، وأسهمت في رفع الأسعار، وأعاقت حركة شحن الأدوية والسلع الغذائية والنفط.
ويزور المبعوث الأميركي الخاص لليمن المنطقة حاليا، لبحث الجهود استئناف مفاوضات السلام في صنعاء.
وأشار ليندركينج إلى تأثر اليمنيين بتلك الهجمات، ما يقلص من مزايا الهدنة الموجودة حاليا، بعد حرب دامت 9 سنوات، "إذ أنه لأول مرة يستطيع اليمنيون السفر بالطائرات منذ ما قبل الحرب".
وتابع قائلًا: إن الحرب أحدثت دمارا كبيرا في اليمن، وجاءت هجمات الحوثيين، التي لن تفيد الحرب في غزة، لتعيد هذه المخاطر.
وأوضح أنه من دلائل هذا الخطر، انخفاض البواخر التي ترسو في ميناء الحديدة بنسبة 15%.

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