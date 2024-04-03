إيفو: تحسن مناخ الأعمال في قطاع السيارات خلال مارس

تسبب تحسن آفاق التصدير في تحسن مناخ الأعمال لدى قطاع صناعة السيارات الألمانية الشهر الماضي.

فقد أعلن معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية في ميونخ اليوم الأربعاء، أن مؤشره الخاص بقطاع صناعة السيارات في ألمانيا ارتفع في مارس الماضي إلى أعلى قيمة له منذ مايو 2023.

وبحسب البيانات، ارتفع المؤشر بمقدار 1ر4 نقطة مقارنة بفبراير الماضي ليسجل سالب 8ر5 نقطة.

وقالت الخبيرة لدى المعهد، أنيتا فولفل: "يبدو أن قطاع صناعة السيارات الألمانية قد تجاوز أخيرا المستوى الاقتصادي المنخفض الذي شهده في النصف الثاني من عام 2023، ويتطلع بثقة أكبر إلى المستقبل مرة أخرى".

وكان المحرك الرئيسي للتطور الإيجابي هو التوقعات المستقبلية، التي تحسنت من سالب 5ر29 نقطة إلى سالب 7ر18 نقطة ولم تعد سلبية تماما مثل العام الماضي. لكن تقييم الوضع الحالي تدهور قليلا من 9ر11 نقطة إلى 1ر8 نقطة.

وبحسب المعهد، كانت آفاق التصدير إيجابية بشكل خاص، حيث تحسنت بمقدار 7ر23 نقطة إلى 8ر13 نقطة. وكانت تلك أفضل قيمة منذ أبريل 2023. وعزا المعهد أحد أسباب ذلك إلى التطور الإيجابي في الولايات المتحدة والصين، وهما أهم سوقي مبيعات لصناعة السيارات الألمانية، وفقا للمعهد.

وذكرت فولفل أن النقطة المضيئة الأخرى هي أنه لا يوجد سوى عدد قليل من المشكلات في سلاسل التوريد، وقالت: "يبدو أن الجهود التي بذلتها صناعة السيارات الألمانية منذ الجائحة لجعل سلاسل التوريد أكثر مرونة تؤتي ثمارها هنا".

وفي العام الماضي تراجع مناخ الأعمال في قطاع صناعة السيارات الألمانية بشكل ملحوظ، وتدهورت على وجه الخصوص توقعات الأعمال بشكل كبير وكانت في بعض الأحيان أكثر سلبية مما كانت عليه في ذروة جائحة كورونا. ولكن منذ نهاية عام 2023 بدأ الاتجاه يسير نحو الارتفاع مرة أخرى.