 نوفاك: روسيا تعتزم خفض إنتاج النفط لـ9 ملايين برميل يوميا اعتبارا من يونيو المقبل - بوابة الشروق
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نوفاك: روسيا تعتزم خفض إنتاج النفط لـ9 ملايين برميل يوميا اعتبارا من يونيو المقبل

د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 11:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 11:11 م

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستخفض إنتاج النفط إلى 9 ملايين برميل يوميا ابتداء من شهر يونيو المقبل.

ونقلت وكالة تاس عن نوفاك قوله في تصريح صحفي: "9 ملايين برميل يوميا بالضبط، هذا هو المستوى الذي يجب أن تصل إليه روسيا في يونيو".

وأوضح أن روسيا ستخفض إنتاج وتصدير النفط في الربع الثاني بمتوسط ​​ثلاثة أشهر بمقدار 471 ألف برميل يوميا كجزء من التزامات "أوبك +" الطوعية.

وفي الوقت نفسه، سيتم خفض إنتاج النفط في شهر أبريل الجاري، 350 ألف برميل يوميا، وخفض الصادرات بـ121 ألف برميل يوميا.

وفي مايو، سيكون الانخفاض في الإنتاج 400 ألف برميل يوميا، والصادرات 71 ألف برميل يوميا، وفي يونيو 471 ألف برميل يوميا.

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