بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد مقتل عامل إغاثة في غزة

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استدعت وزارة الخارجية البولندية، السفير الإسرائيلي لدى وارسو، في أعقاب مقتل مواطن بولندي كان ضمن سبعة عمال إغاثة من منظمة "المطبخ المركزي العالمي" قتلتهم غارة جوية إسرائيلية.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي أندريه سيجنا، إنه سيتم مع السفير مناقشة "الوضع الجديد في العلاقات البولندية الإسرائيلية والمسئولية الأخلاقية والسياسية والمالية".

كانت تعليقات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والسفير الإسرائيلي ياكوف ليفني بشأن الحادث أثارت قلقا في بولندا.

وكانت منظمة المطبخ العالمي المركزي، قد أعلنت أن مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا كانوا ضمن السبعة الذين فقدوا حياتهم بفعل غارة جوية إسرائيلية في منطقة وسط قطاع غزة، يوم الاثنين الماضي.

و"المطبخ العالمي" تعتبر من المنظمات الإغاثية التي تقدم وجبات طازجة استجابة للأزمات الإنسانية والمناخية والمجتمعية.

تهدف المنظمة إلى توفير الطعام والمساعدة الغذائية في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية حول العالم، يعتمد عمل المنظمة على شبكة من المطابخ والطهاة المتطوعين لتقديم الطعام للمحتاجين في الأوقات الصعبة.