دول الخليج تؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي في غزة لوقف العدوان الإسرائيلي الخطير



أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، اليوم الأربعاء، ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي الخطير، الذي تجاوز وانتهك كل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

جاء ذلك خلال حوار المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي بحضور المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للشئون الخليجية لويجي دي مايو، ومشاركة عدد من المسئولين الأوروبيين وكبار المتخصصين في العلاقات الدولية بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، حيث تضمن الحوار بحث الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، ومستقبل العلاقات الخليجية الأوروبية في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس".

وأكد الأمين لمجلس التعاون "أن الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة وما آلت إليه أدت إلى اتساع رقعة عدم الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وأصبحت لتداعيتها آثار سلبية غير مسبوقة، مما يستوجب علينا جميعاً التعاون والتكاتف والعمل الجماعي لوقف هذه الأزمة"، مشيرًا "في الوقت ذاته إلى الحاجة الملحة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للمتضررين من الشعب الفلسطيني في القطاع".