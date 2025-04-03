أوروبا الحذرة تترقب وصول روبيو في ظل وجود مستقبل حلف الناتو على المحك

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، هذا الأسبوع، لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، ومن المؤكد أنه سيجد هناك حلفاء منزعجين وغاضبين ومرتبكين نتيجة رغبة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إعادة العلاقات مع روسيا وهجماتها الخطابية المتصاعدة على الشركاء منذ أمد بعيد عبر الأطلسي.

ويشعر الحلفاء بقلق عميق من استعداد الرئيس دونالد ترامب للتقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يرى حلف شمال الأطلسي تهديدا، في ظل جهود أمريكية للتوسط من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

ولم تؤد التصريحات الأخيرة الصادرة عن البيت الأبيض والإهانات الموجهة إلى الدولتين العضوين في الناتو كندا والدنمارك — فضلا عن التحالف العسكري ذاته – إلا إلى زيادة الفزع، خاصة مع دخول الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ ضد الأصدقاء والأعداء على حد سواء.

ويصل روبيو إلى بروكسل غدا الخميس لعقد اجتماعات لمدة يومين مع نظرائه من حلف الناتو والمسؤولين الأوروبيين، ومن المتوقع أن يواجه أسئلة حول الدور المستقبلي للولايات المتحدة في التحالف، ومن المقرر أن يرافقه خلال الزيارة السفير الأمريكي الجديد لدى الناتو مات ويتاكر.