تراجعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم الخميس، بقيمة 45 جنيها، ليصل سعر عيار 21 -الأكثر مبيعا في مصر- إلى 4390 جنيها، مقابل 4435 جنيها أمس، وفق موقع آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وبحسب الموقع، انخفض سعر الجرام عيار 24 إلى 5017 جنيها، كما تراجع سعر الجرام عيار 18 إلى 3763 جنيه، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 360 جنيها، ليصل إلى 35120 جنيها، مقابل 35480 جنيها في نهاية تعاملات أمس.

وحقق الذهب في أسواق الصاغة المحلية مكاسب بنحو 20% منذ بداية العام الجاري، متماشيا مع السعر العالمي، حيث بدأ المعدن الأصفر تدوالات العام بسعر 3720 جنيها لجرام عيار 21، إلى أن وصل للمستويات 4435 جنيها، قبل ان يعادو التراجع بقيمة 45 جنيها اليوم.

وفى الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر قليلا اليوم الخميس، بعد ارتفاعها مرة أخرى إلى أعلى مستوى على الإطلاق بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على واردات مما دفع المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الآمن.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 3090 دولارا للأوقية، وسط عمليات جني للأرباح بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 3167.57 دولار في وقت سابق من الجلسة، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7% إلى 3111.40 دولار.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط في أوقات الغموض السياسي والمالي. وقفزت أسعاره 18% منذ بداية العام في ظل الضبابية المحيطة بسياسات الرسوم الجمركية واحتمالات خفض أسعار الفائدة والصراعات الجيوسياسية وعمليات الشراء من البنوك المركزية.

وقال أدريان آش، مدير الأبحاث لدى بوليون فولت، إن ضعف التجارة وارتفاع تكاليف المدخلات وانكماش هوامش الأرباح يلحق ضررا بالغا بأسواق الأسهم في وقت يشهد زيادة في انعدام الثقة على الصعيد الجيوسياسي".

وأضاف أن مثل هذه التوقعات القاتمة للنمو الاقتصادي تقدم أرضية مثالية لتحقيق الذهب لمزيد من المكاسب".

وكشف ترامب أمس الأربعاء، عن رسوم جمركية أساسية بعشرة في المئة على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة وعن رسوم جمركية أعلى على عشرات الدول من بينها بعض أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وأججت الرسوم الجمركية قلق الأسواق العالمية وسط مخاوف من أنها قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التضخم.

ومن المتوقع أن تسهم البنوك المركزية في ارتفاع أسعار الذهب هذا العام بسبب شرائها المعدن النفيس بهدف تنويع الاحتياطيات بعيدا عن الدولار.

وقال محللون لدى إيه.إن.زد، إن أسعار الذهب ستتجه نحو 3200 دولار خلال الستة أشهر المقبلة.

وأظهرت وثيقة صادرة عن البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية المضادة لا تنطبق على سلع معينة منها الذهب والطاقة و"معادن غير موجودة في الولايات المتحدة".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 4.7% إلى 32.44 دولار للأوقية لتصل إلى أدنى مستوى منذ 11 مارس الماضي، ونزل البلاتين 2.6% إلى 957.60 دولار، كما هبط البلاديوم 1.6% إلى 954.78 دولار.