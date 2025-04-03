فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي مستعد لمواجهة الرسوم التي فرضها ترامب

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قالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يستعد لاتخاذ إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكنه مازال منفتحا على المفاوضات.

ووصفت فون دير لاين خطوة ترامب أثناء حديثها على هامش قمة قادة وسط آسيا في أوزبكستان بأنها " ضربة كبرى للأعمال والمستهلكين في أنحاء العالم"، مضيفة أن أوروبا على استعداد للرد وحماية مصالحها.

وأضافت أن الرسوم ستؤدي لارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والأدوية والنقل بالنسبة للملايين من المواطنين، في حين سوف يرتفع التضخم ويضر بالمواطنين الأكثر ضعفا.

وأوضحت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يقوم حاليا بالفعل بوضع الصيغة النهائية لأول حزمة إجراءات انتقامية، كما أنه يعد الآن إجراءات إضافية لحماية شركاته في حال أخفقت المباحثات مع الولايات المتحدة.