ماكرون يصف الرسوم الجمركية الأمريكية بالقاسية وغير المبررة

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن قلقه من أن تؤثر الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل كبير على الاقتصاد الأوروبي.

وأدان ماكرون في باريس اليوم الخميس ما وصفه بـ "قرار قاس وغير مبرر" من جانب ترامب.

ويُذكر أنه من بين البضائع التي تبلغ قيمتها 500 مليار يورو (552 مليار دولار) والتي تصدرها الدول الأوروبية إلى الولايات المتحدة، يتأثر أكثر من 70% منها بالرسوم الجمركية. وقال ماكرون: "سيؤثر هذا القرار على جميع قطاعات اقتصاداتنا".

وأشار ماكرون إلى أنه رغم أن فرنسا أقل تأثرا من دول أخرى، فإن التأثير على بعض القطاعات كبير. وأضاف بأن "هذا النطاق جديد بالتأكيد".

وأكد ماكرون أن التأثيرات السلبية ستضر بشكل أساسي الاقتصاد الأمريكي.

وأوضح أنه مع القرارات التي اتخذها ترامب أمس الأربعاء، فإن "الحجم والطابع السلبي (للتعريفات الجديدة سيؤثران) قبل كل شيء على الاقتصاد الأمريكي، وسيخرج الاقتصاد والأمريكيون، سواء الشركات أو المواطنين، أضعف وأكثر فقرا."

وشدد ماكرون على أن التأثيرات على الاقتصاد الأمريكي ستكون فورية، في حين أنها ستصبح ملحوظة في الاقتصادات الأوروبية فقط بعد عدة سنوات.