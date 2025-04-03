معرض جديد بالقاهرة يستعرض التراث التشيكي المدرج على قائمة اليونسكو

تعاونت سفارة التشيك في القاهرة، والمراكز التشيكية، والمعهد الوطني للثقافة الشعبية، وهيئة التراث التشيكي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لتقديم معرض جديد في القاهرة بعنوان "كنوز تشيكيا"، حيث يسلط الضوء على التراث التشيكي المادي وغير المادي المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وحّول معرض "كنوز تشيكيا"، جدار السفارة التشيكية في شارع الدقي إلى معرض مفتوح، حيث يُتيح للشارع استكشاف ثراء التراث التشيكي المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وأقيم حفل الافتتاح الرسمي في قاعة النواب بسفارة التشيك في القاهرة، حيث ألقى إيفان يوكل، سفير التشيك لدى مصر، الكلمة الافتتاحية.

وقال يوكل: تعد مواقع وتقاليد التشيك المدرجة في قائمة اليونسكو شاهدا على الهوية الثقافية الراسخة لبلادنا سواء كانت روعة العمارة في كوتنا هورا، أو التقليد الفريد لفن العرائس، أو حرفة الزجاج المنفوخ يدويا، كما تحمل هذه الكنوز قيمة خالدة حازت على تقدير عالمي.

من جهتها، قالت تيريزا سفاشكوفا، منسقة المعرض، إن الأخير يركز على الحرص المشترك بين التشيك ومصر على الحفاظ على التراث الثقافي والاحتفاء به. وسيبقى المعرض مفتوحا للجمهور من شارع الدقي حتى يوليو المقبل.

ويتضمن برنامج المعرض، ورشة عمل مع ماركيتا زليساكوفا، وهي رسامة تشيكية معروفة بأعمالها المستوحاة من الزخارف والحلي العربية.

كما يشمل المعرض ورشة عمل مع ميروسالف هوسكا، وهو خبير تشيكي مرموق في مجال حفظ وترميم الآثار، ويتمتع بخبرة واسعة في الحفاظ على التراث الثقافي في تشيكيا وعلى الصعيد الدولي، بما في ذلك مواقع في العراق وسوريا والعديد من المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو.