ملك الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين، اليوم الخميس، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، أكد الملك اعتزازه بمتانة العلاقات بين الأردن وألمانيا، والحرص على توسيع التعاون في شتى المجالات، لا سيما الاقتصادية والتعليمية منها.

وبحث اللقاء أبرز قضايا الإقليم، بما فيها التطورات في غزة، والضفة الغربية، وسوريا، ولبنان، إذ جدد الملك التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة.

سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، محور بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال لقائهما في برلين#الأردن #ألمانيا pic.twitter.com/Cc4BCqyMIB — RHC (@RHCJO) April 3, 2025

وفي وقت سابق، شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع فورًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من المأساة الإنسانية.

وبحسب ما نشره موقع فضائية «المملكة» الأردنية، جاء ذلك خلال محادثات أجراها الملك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، تناولت الأوضاع الإنسانية في غزة.

وأشار العاهل الأردني إلى ضرورة استعادة وقف إطلاق النار، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما تناول اللقاء التصعيد الخطير في الضفة الغربية، مؤكدًا أن تهجير الفلسطينيين من منازلهم في الضفة وغزة يشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.

وأوضح أن الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تزيد من التوتر وتقوض فرص السلام، مشيرًا إلى أن الطريق الوحيد للسلام في المنطقة هو عبر «حل الدولتين» الذي يضمن الأمن والسلام لجميع الأطراف.