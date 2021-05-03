صندوق النقد يتوقع ازدهار الاقتصاد غير النفطي للسعودية

يتوقع صندوق النقد الدولي تسارع وتيرة تعافي الاقتصاد السعودي خلال العامين المقبلين، لكنه أوصى بزيادة الإنفاق لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض التي عانت من أجل التكيف مع إجراءات التقشف الحكومية.



ويتوقع صندوق النقد نمو أكبر اقتصاد عربي بنسبة 1ر2% خلال العام الحالي، في حين كان يتوقع في السابق نموه بمعدل 9ر2%، قبل أن يرتفع معدل النمو خلال العام المقبل بمعدل 8ر4%.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الصندوق يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي وهو المحرك لتوفير الوظائف بنسبة 9ر3% خلال العام الحالي ثم بنسبة 6ر3% خلال العام المقبل.



وقالت بعثة الصندوق بعد انتهاء مشاوراتها في الرياض، إن جهود الحكومة السعودية لكبح الإنفاق يجب "ضبطها بعناية على المدى القصير لضمان استمرار التعافي... يجب زيادة الإنفاق على شبكة الأمان الاجتماعي لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمساعدة في تعويض فقدان القوة الشرائية التي عانت منها".



يذكر أن الاقتصاد السعودي الذي يعتمد على النفط انكمش خلال العام الماضي بنسبة 1ر4% من إجمالي الناتج المحلي في حين ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، خلال الأزمة المزدوجة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط.



ورفعت الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات وخفضت امتيازات موظفي الحكومة، وقال محمد الجدعان وزير المالية السعودي في وقت سابق من الاسبوع الحالي إن المملكة تعتزم خفض ضريبة القيمة المضافة بعد ازدهار الاقتصاد بدون تحديد إطار زمني لذلك.