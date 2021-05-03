حكومة كولومبيا تسحب تشريع الإصلاح الضريبي المقترح بعد أيام من الاحتجاجات

بعد أيام من الاحتجاجات العنيفة ضد الإصلاح الضريبي المثير للجدل ، سحبت الحكومة الكولومبية اليوم الأحد التشريع الذى كانت تعتزم إدخاله بعد مناقشته بالبرلمان .

وأعلن الرئيس الكولومبى إيفان دوكي اليوم الأحد فى بوجوتا سحب مشروع الإصلاح الضريبى قائلا "أطلب من الكونجرس تأجيل المشروع المقدم من وزارة المالية والعمل على مشروع جديد في أقرب وقت ممكن لتجنب عدم اليقين المالي".

واستمرت الاحتجاجات ضد الإصلاح الضريبي المخطط له على مدى عدة أيام. وفي عدة مدن أضرم متظاهرون النار في حافلات ونهبوا متاجر.

وأشارت التقارير الإخبارية إلى سقوط العديد من المصابين وكذلك القتلى خلال الاضطرابات، ونشرت الحكومة الكولومبية جنودًا من الجيش في مدن بجميع أنحاء البلاد للمساعدة في دعم الشرطة .

وتتضمن الاصلاحات التى تم سحب المشروع الخاص بها خفض الاعفاءات الضريبية وزيادة ضرائب الدخل لشرائح معينة وإلغاء إعفاءات ضريبة القيمة المضافة بالنسبة لبعض السلع والخدمات. وتهدف هذه التغييرات لسد عجر الموازنة الناجم عن جائحة كورونا وتداعياته على الاقتصاد.