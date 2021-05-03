تجمع سياسي لبناني: لا أفق للخروج من الأزمات إلا بمؤتمر يحرر لبنان من هيمنة إيران



اعتبر لقاء سيدة الجبل في لبنان (تجمع سياسي – ثقافي يستهدف تعزيز قيم العيش المشترك المسيحي الإسلامي)، أن لا أفق للخروج من الأزمات الحادة التي يشهدها لبنان إلا من خلال المبادرة التي طرحها البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي مؤخرا بعقد مؤتمر دولي مع الدول الصديقة للبنان لـ"تحريره من قبضة الاحتلال الإيراني وحزب الله وتأمين حياد البلاد عن الصراعات الإقليمية والدولية".



ودعا أعضاء لقاء سيدة الجبل -في ختام اجتماعهم المنعقد اليوم- اللبنانيين إلى الالتفاف حول مبادرة بطريرك الموارنة، من أجل مساعدة الشعب اللبناني على تنفيذ اتفاق الطائف والدستور اللذين يشكلان الإطار الأصح والأصلح لتنظيم العلاقات اللبنانية الداخلية، والتمسك بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لا سيما قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان.



وأضافوا: "سنكون يوما بعد يوم في مقدمة الذين يطالبون بعقد هذا المؤتمر الدولي من أجل تحرير الشرعية اللبنانية من قبضة الاحتلال الإيراني وحزب الله، ومن أجل تأمين حياد لبنان في هذه اللحظة المصيرية التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط".



وأشاروا إلى أن اللبنانيين مارسوا حقهم الدستورية بالانتخاب أعوام 2005 و2009 و2018 غير أن حزب الله انقلب على النتائج في المحطات الثلاث للانتخابات النيابية، مستخدما سلاحه ونفوذه وتحكم بلبنان واللبنانيين، ومن ثم "فلا جدوى من المساكنة بين الديمقراطية والسلاح".



وقالوا: "لقد سقطت الجمهورية ومعها الطبقة السياسية التقليدية جراء الاحتلال الإيراني الذي أحكم قبضته على لبنان من خلال استسلام كل سلطات الدولة ومعهم غالبية الطبقة السياسية".