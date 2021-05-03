كوريا الجنوبية والصين واليابان تبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

عقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بكوريا الجنوبية والصين واليابان، اليوم الأثنين، اجتماعهم الثلاثي السنوي عبر الفيديو، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وسط جائحة كوفيد-19.

وأكد المسؤولون الماليون للدول الثلاث، فى بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء يونهاب، أن التوقعات الاقتصادية لدول شمال شرق آسيا قد تحسنت، على خلفية استمرار دعم السياسات وتقديم اللقاحات، مشيرين إلى أنه وبالرغم من هذا التحسن، إلا أن التعافي الاقتصادي لم يكن متكافئا في دول شمال شرق آسيا، وما زال الانتعاش الاقتصادي غير مؤكد ومعرضًا لمخاطر الهبوط المتزايدة.

وفي سياق متصل، عقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بالإضافة إلى الدول الثلاث -كوريا الجنوبية والصين واليابان- اجتماعا منفصلا عبر الإنترنت، لمناقشة سبل تسريع الانتعاش الاقتصادي وتعزيز التعاون.

وتضم رابطة الآسيان بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.