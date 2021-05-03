الدانمارك تتخلي عن استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكورونا

أعلنت هيئة الصحة الدانماركية، اليوم الإثنين، أنها لن تدرج لقاح شركة (جونسون آند جونسون) المضاد لفيروس "كورونا" المستجد في حملتها الوطنية للتطعيم، على خلفية الاشتباه في صلته بحالات تجلط دموي.

وأوضحت الهيئة، في بيان نقلته شبكة (يورونيوز) الأوروبية، أنها خلصت إلى أن فوائد استخدام لقاح (جونسون آند جونسون) لا تفوق المخاطر التي يسببها آثاره الجانبية المحتملة، لذا ستواصل الهيئة برنامج التطعيم الشامل ضد الفيروس بدون لقاح الشركة.

وكانت الدانمارك أعلنت، الشهر الماضي، وقف استخدام لقاح (أسترازينيكا) بشكل تام، على خلفية الاشتباه في وجود آثار جانبية للقاح، على الرغم من توصيات منظمة الصحة العالمية بمواصلة استخدامه.