تقديم موعد تلقي لقاحات كورونا لمن جاوز الخمسين عاما في استراليا

أكدت الحكومة الأسترالية تقديم موعد تلقي لقاحات كوفيد-19 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.

وذكرت الحكومة أن أي شخص يزيد عمره عن 50 عامًا سيكون مؤهلا للحصول على التطعيم اعتبارا من اليوم الاثنين، مع توفير التطعيمات بداية في العيادات العامة لأمراض الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى عيادات التطعيم الجماعية في الولايات والإقاليم.

وسيتمكن الأشخاص من الحصول على التطعيم في عيادات الممارسين العامين المشاركين في حملة التطعيم اعتبارًا من 17 أيار/مايو.

ووافق مجلس وزراء البلاد الشهر الماضي على تسريع تطعيم الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية بأن تقديم موعد التطعيمات للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا يعني أن ما يقرب من 6 ملايين أسترالي لم يتم تطعيمهم بعد في المجموعة العمرية التي تتراوح أعمارهم بين 50 و 69 عاما والمؤهلون حاليا للحصول على اللقاح.

ولم تحقق أستراليا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة، هدفها الأولي المتمثل في إعطاء 4 ملايين جرعة لقاح للسكان بحلول نهاية أذار/مارس، وتراجعت الشهر الماضي عن تعهدها الأصلي بتطعيم جميع السكان البالغين بحلول تشرين أول/أكتوبر.

وحتى الأول من أيار/مايو الجاري، تم إعطاء ما يزيد قليلا عن 2ر2 مليون جرعة.