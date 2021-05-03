إيطاليا تدرس العودة لاستخدام لقاح أسترازينيكا تحت سن 60

قال مفوض الطوارئ الإيطالي لفيروس كورونا، فرانشيسكو فيجليولو، اليوم الإثنين، إن بلاده تدرس العودة لاستخدام لقاح "أسترازينيكا'' المضاد لكوفيد-19 لمن هم دون سن 60؛ من أجل الحفاظ على الوتيرة السريعة لحملة التطعيم في البلاد.

وأضاف فيجليولو -في تصريح أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية- "يجب استخدام جميع اللقاحات، ونوصي باستخدام (أسترازينيكا) لفئات معينة، لكن وكالة الأدوية الأوروبية تقول إنه مناسب للجميع، هناك آثار جانبية، لكنها متناهية الصغر"، مشددا على أنه إذا لم نستخدم جميع اللقاحات، فلن تصل وتيرة الحملة إلى الأهداف في الوقت المحدد.

ولا توصي السلطات الصحية الإيطالية في الوقت الحالي بإعطاء لقاح "أسترازينيكا" لمن هم دون سن 60، وجاء قرارها بعد أن قالت وكالة الأدوية الأوروبية إنه قد يكون مرتبطًا ببعض الحالات النادرة لتجلط الدم لدى الشباب، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن فوائد اللقاح تفوق مخاطره.