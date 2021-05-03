سنغافورة تسجل أول وفاة مرتبطة بكورونا منذ شهرين تقريبا

سجلت سنغافورة أول حالة وفاة بها بسبب مضاعفات مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا منذ ما يقرب من شهرين، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط تزايد حالات الإصابة في بلد كان أحد أكثر الدول نجاحا في احتواء الوباء.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، أن عجوزا سنغافورية عمرها 88 عاما لها تاريخ من مرض السرطان واعتلال القلب توفيت يوم السبت بعد أن تلقت العلاج في جناح بمستشفى تان توك سينج، حيث تم تسجيل إصابات جماعية من 27 حالة إصابة منذ الأسبوع الماضي.

وتعد العدوى الجماعية هي الأولى في سنغافورة في مستشفى، وتثير القلق من أن نجاح المدينة الذي تم تحقيقه بشق الأنفس آخذ في التراجع، ما قد يهدد الجهود لفتح فقاعة سفر طال انتظارها مع هونج كونج، واستضافة اجتماعات قمم مهمة قادمة من بينها المنتدى الاقتصادي العالمي وحوار "شانجري- لا".

وقال ليونج هو نام، طبيب الأمراض المعدية في مستشفى ماونت إليزابيث في سنغافورة: "سيكون هناك المزيد" من الحالات في المستشفى لأن المرضى هناك أكثر عرضة للإصابة بالنظر إلى أن الكثيرين لم يتم تطعيمهم وهم مصابون بالفعل بأمراض أخرى.