 نيابة سوهاج تحقق في غرق 4 فتيات من عائلة واحدة أثناء غسل ملابسهن بالترعة.. والإنقاذ النهري تنتشل جثثهن - بوابة الشروق
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نيابة سوهاج تحقق في غرق 4 فتيات من عائلة واحدة أثناء غسل ملابسهن بالترعة.. والإنقاذ النهري تنتشل جثثهن

أرشيفية
أرشيفية
محمد عبد المجيد
نشر في: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 11:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 11:56 م

بدأت نيابة جنوب سوهاج بإشراف المستشار وائل محمد علي المحامي العام الأول لنيابات جنوب سوهاج، التحقيق في واقعة غرق 4 بنات من عائلة واحدة غرقا بترغة الفاروفية أثناء قيامهن غسل ملابسهن وبعض المفروشات وتولت التحقيق.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بسوهاج، من انتشال جثامين 4 فتيات لقين مصرعهن غرقًا أثناء غسلهن بعض المفروشات بترعة الفاروقية، دائرة مركز شرطة أخميم، وتم نقل الجثث لمشرحة المستشفى المركزي.

وتلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، يفيد بغرق 4 فتيات من عائلة واحدة فى الترعة الفاروقية، أخميم، فانتقل مأمور وضباط المركز، وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ.

وتبين قيام 4 فتيات بغسل بعض المفروشات والملابس على حافة الترعة الفاروقية، فانزلقت قدما إحداهن وسقطت في المياه ونزلت باقي الفتيات لإنقاذها فغرقن جميعا لعدم إجادتهن السباحة، وتم انتشال الجثامين ونقلهن للمستشفى، وجرى إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

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